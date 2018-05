Diamanti: "Futuro? Tifo Livorno, ma sono concentrato sul Perugia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Diamanti ha analizzato la sconfitta del Perugia a Bari ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo iniziato molto bene, ma non abbiamo concretizzato. Abbiamo subito gol su palla inattiva, poi abbiamo fatto fatica. Non possiamo abbatterci dopo una sconfitta, avremo un giorno di riposo, dobbiamo conquistare assolutamente i play-off. Quando sono arrivato eravamo a due punti dai play-out, la salvezza era un miraggio. Adesso siamo dentro i play-off, abbiamo fatto una rincorsa che fisicamente ha tolto molto. Bisogna avere meno preoccupazioni, dobbiamo scendere in campo con più coraggio, follia, più spensierati. Bisogna divertirsi, quando ti diverti trovi più energie. Non siamo contratti, è normale che rincorrere fa perdere molte energie".

"Abbiamo fatto una cosa bella, insperata, e dobbiamo giocarcela fino alla fine. Proviamo a raggiungere i play-off, e poi proviamo a vincerli. Facciamo molto bene con il 3-5-2, ci sono degli equilibri che facciamo fatica a sostenere con la mezza punta. Il mister adesso mi fa fare la mezzala, fortunatamente ho ancora un po' di gamba, è un ruolo che interpreto con le mie caratteristiche. Futuro al Livorno? Adesso sono concentrato al cento percento sul Perugia, è un ambiente in cui mi trovo bene. Poi, forza Livorno, e sempre forza Livorno, quello è sicuro".