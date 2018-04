Diamanti: "Richieste anche dalla A, ma a Perugia ho ritrovato me stesso"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il fantasista del Perugia Alessandro Diamanti in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua avventura in terra umbra dopo quasi otto mesi da svincolato: “Ho trovato un gruppo di bravi ragazzi e se avessi trovato qualche testa di c***o sarei anche tornato a casa subito, invece sono contento e mi fa piacere lavorare con questo gruppo, aiutarlo e trasmettere la mia esperienza. Sono rimasto fermo otto mesi per una mia scelta, avevo perso un po' di passione dopo l'anno a Palermo, ma ora sto tornando il vero Diamanti. Di chiamate ne ho avute anche dalla A, ma erano tutte forzate, poco convincenti. Estero? Sto bene e posso ancora dare qualcosa in Italia, per andare negli Emirati Arabi o in America c'è tempo. - continua Diamanti parlando della stagione – Non so se abbiamo possibilità di andare in A, dobbiamo restare umili e continuare così perché possiamo dare fastidio a molte rivali. La nostra forza è il gruppo, dobbiamo difendere e attaccare in undici senza pensare di avere quei due o tre attaccanti che risolvono le partite a prescindere. Livorno? Non ho mai nascosto di voler chiudere lì, mi hanno cercato anche quest'anno, ma il calcio è strano e non so cosa possa succedere”.