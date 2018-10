Difesa permeabile e Pazzini. Le prime grane dell'Hellas di Grosso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta contro l'Ascoli nel turno infrasettimanale, con il sorpasso del Palermo in classifica, rischia di lasciare strascichi in casa Hellas Verona. La squadra di Fabio Grosso infatti è alla terza sconfitta in dieci gare, troppe secondo i critici che inoltre puntano il dito anche sulle difficoltà che i gialloblù stanno trovando in questo avvio di stagione al di sotto delle attese nonostante il terzo posto. Davanti infatti, nonostante la rotazione degli uomini attuata da Grosso, la squadra fatica a tirare in porta e sul banco degli imputati c'è quel fraseggio eccessivo, spesso giocato in orizzontale, che la squadra utilizza per provare, non sempre con successo, a scardinare le difese avversarie. L'altro tasto dolente è la tenuta difensiva dei veneti che hanno sempre subito almeno una rete dagli avversari in queste nove gare giocate (contro il Cosenza arrivò la vittoria per 3-0 a tavolino). Anche qui nonostante la rotazione di uomini specialmente sulle corsie esterne.

Infine c'è quello che sta diventando un vero e proprio caso. Si tratta di Gianpaolo Pazzini, centravanti e capitano dell'Hellas, che contro l'Ascoli nonostante il risultato negativo è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Grosso ha già detto in più di un'occasione che la convivenza fra il Pazzo e Samuel Di Carmine al momento non è possibile e nelle ultime gare ha puntato sull'ex perugino come riferimento centrale relegando l'ex azzurro, che ha già segnato tre reti in campionato, in panchina. Una situazione molto delicata che potrebbe esplodere da un momento all'altro, nonostante tutti gettino acqua sul fuoco, e rischiare di compromettere ulteriormente il cammino degli scaligeri.