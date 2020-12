Dionigi: "Dobbiamo riporta in forma Torregrossa e Donnarumma". L'ex Salernitana non convocato

“Il Brescia deve ripartire da Donnarumma e Torregrossa? Oltre loro due ho anche altri attaccanti, soprattutto per caratteristiche. Stiamo parlando di due giocatori top per la categoria, dobbiamo capire dove siamo adesso e in che momento siamo, dobbiamo riportarli in condizione" è stato questo il pensiero sulle due di punte di diamante delle Rondinelle di Davide Dionigi, neo tecnico del Brescia nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Sempre in relazione alla rosa della formazione lombarda ecco che arriva la lista dei convocati per il match di domani contro la Salernitana al ‘Rigamonti’:

Portieri: Joronen, Kotnik

Difensori: Sabelli, Mateju, Chancellor, Mangraviti, Martella, Verzeni

Centrocampisti: Van de Looi, Spalek, Zmrhal, Ghezzi, Labojko, Jagiello, Dessena, Bjarnason

Attaccanti: Torregrossa, Ragusa, Ayé