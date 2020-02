© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferisce tuttofrosinone.com, a Kick Off Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, ha fatto il punto della situazione sul suo personale percorso in terra ciociara: "Le ultime stagioni non sono state esaltati anche per via dell'infortunio. Ci tenevo a tornare ai miei livelli, sono contento di star bene e di dare il mio contributo alla squadra. Quando un calciatore si sente bene riesce a dare quel qualcosa in più anche fuori dal campo. Paura? In quei momenti sembra lontano il momento in cui starai bene, l'anno scorso poi giocavamo in A e sono tornato in un momento non semplice. E' stato tutto molto complicato, già la stagione prima per altri problemi non era stata esaltate e dunque ritrovarsi in questa prima parte di campionato al non stare ancora al 100% era un pensiero constante. Nella mia testa mi ripetevo che dovevo tornare ad essere quello i prima, ho lavorato tanto per tornare a quel che ero e ora da ottobre sento di essere tornato quello di prima. E' proprio una sensazione di gambe".

E prosegue: "Cosa mi ha dato Frosinone? In questi sei anni mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere come uomo soprattutto. Ho dedicato parte della mia carriera a Frosinone dunque è importante per me. Sono molto legato a questa piazza, qualsiasi cosa succederà Frosinone resterà sempre e comunque uno stare a casa. Ho conquistato due promozioni in A qui".