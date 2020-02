Dionisi su Nesta: "Problemi messi da parte per il bene del Frosinone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferisce tuttofrosinone.com, a Kick Off Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, ha a lungo parlato di mister Alessandro Nesta: "Nesta? E' un ragazzo che si è calato nella realtà Frosinone al 100%. Dopo un avvio in cui abbiamo provato a giocare a 4 in difesa ha capito le difficoltà del gruppo e ha cambiato e questo è la sua caratteristica principale, cambiare per il bene del gruppo. Siamo contenti del mister, stiamo viaggiando tutti uniti verso un obiettivo importante".

Il tutto passa poi a un discorso personale: "Con il mister abbiamo avuto delle problematiche, anche non dovute esclusivamente a lui. Ci sono state una serie di cose: dalla fascia da capitano un po' discussa e cosi via. E' normale avere attriti, poi da persone sincere ci si è chiariti l'obiettivo principale resta quello del Frosinone e quindi si mettono da parte le questioni personali e si affronta la stagione nel migliore dei modi. Io e il mister ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti quello che ci dovevamo dire nello spogliatoio, senza troppo clamore, e poi abbiamo iniziato a correre insieme verso l'obiettivo".