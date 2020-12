Domani Cosenza-Pisa, Occhiuzzi: "Ci sarà bisogno di pazienza". 24 i convocati rossoblu

Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa: "Il Cosenza prova sempre a dominare la partita sin dalle battute iniziali - riporta Tifocosenza.it -. E' normale che dalle prime pressioni avversarie ti rendi conto se riesci nell’intento, arrivare lì davanti con più velocità oppure avvolgendo la manovra. Sarà l’andamento della gara a dirci se comportarci in un modo o nell’altro. Ci sarà bisogno di pazienza, in altri momenti di velocizzare la manovra, ampiezza in altri. Il Pisa ha avuto un momento in cui ha subito 8 gol in 2 partite. E’ una squadra molto organizzata anche a livello difensivo. Una squadra attenta, con un allenatore molto bravo e che prepara le gare in modo minuzioso. Lavora sugli avversari e sulle proprie certezze. Sarà un match molto duro. Sia per noi, sia per loro".

Sono 24 i convocati da Occhiuzzi.

Portieri: Matosevic, Saracco, Falcone.

Difensori: Corsi, Tiritiello, Idda, Bouah, Legittimo, Vera, Bittante, Ingrosso.

Centrocampisti: Bahlouli, Ba, Sciaudone, Bruccini, Kone, Petrucci.

Attaccanti: Baez, Peter, Carretta, Sacko, Borrelli, Gliozzi, Sueva.