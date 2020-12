Domani Cremonese-Monza, Bisoli: "Dobbiamo alzare i ritmi". Sono 22 i convocati

In vista della gara contro il Monza, il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha risposto alle domande della stampa: "Il Monza è stato costruito per stravincere il campionato. Ha tutto per riuscirci: caratteristiche fisiche, tecniche, ha una rosa completa e con giocatori di Serie A. Ci attende una partita difficile, avremo rispetto dell’avversario ma non paura. Sappiamo di attraversare un buon momento e siamo consapevoli di ciò che dovremo fare, iniziando dalla necessità di alzare i ritmi. Sarebbe un errore adattarsi al loro ritmo, le proveremo tutte e vedremo come finirà. Non esistono partite dove a priori puoi dire attendo oppure faccio una gara d’attacco. Esistono invece situazioni che si sviluppano sul campo. E’ vero che ancora non abbiamo vinto con squadre che si trovano nelle prime posizioni, ma sottolineo che dal punto di vista del gioco non siamo stati inferiori a loro. Dal mio punto di vista la Cremonese ha potenzialità che ancora non è riuscita ad esprimere per diverse ragioni. Speriamo che con il Monza sia la volta buona".

Il tecnico grigiorosso ha convocato 22 elementi per la gara dello "Zini".

Portieri: Alfonso, Volpe, Zaccagno.

Difensori: Bernasconi, Bia, Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Ravanelli, Valeri, Zortea.

Centrocampisti: Castagnetti, Gaeatno, Ghisolfi, Gustafson, Pinato, Schirone, Valzania.

Attaccanti: Celar, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo.