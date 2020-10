Domani Hellas-Venezia, Zanetti annuncia: "Giocherà chi ha avuto meno spazio"

In vista della sfida contro l’Hellas Verona in Coppa Italia il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulle difficoltà portare dall’aumento dei contagi da Covid-19: “C’è un po' di preoccupazione in merito a questa situazione e a quanto sta accadendo ad altre squadre. Continuiamo la nostra attività facendo il massimo, pur essendo in isolamento fiduciario, perché vogliamo toglierci delle soddisfazioni e dovremo imparare a convivere con questa situazione e fare in modo che non ci condizioni. - continua Zanetti come si legge sul sito del club - Per quanto riguarda la partita di domani in Coppa ritengo sia corretto dare un’opportunità a chi fino a questo momento ha giocato meno, dando loro l’opportunità di mettersi in mostra, abbiamo una rosa molto equilibrata ed ampia, andrà in campo una formazione super competitiva. Sicuramente giocheranno Pomini in porta e Karlsson in avanti. Per il resto vediamo, ma chi scenderà in campo dovrà mettermi in difficoltà nelle scelte future”.