Domani Lecce-Vicenza, Di Carlo: "Dobbiamo credere in noi stessi". Sono 23 i convocati

Alla vigilia del match contro il Lecce, il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha commentato: "Beruatto e Gori sono recuperati, siamo in 23 a partire per Lecce. Sicuramente vengono con noi e poi vedremo se farli giocare, già averli recuperati è positivo. In questi giorni dopo un tour de force, abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, il gruppo ha lavorato bene e sta bene. Sono molto fiducioso e devo dire che ho visto la squadra totalmente diversa, questi due giorni di recupero hanno fatto bene ai ragazzi sia a livello mentale che fisico, in questi allenamenti la squadra è andata veramente forte, sono segnali importanti dal gruppo e dovremo metterli in campo a Lecce domani. Dobbiamo credere in noi stessi e in quello che facciamo, il nostro sogno è fare l’impresa a Lecce. Dobbiamo andare in campo come abbiamo fatto in questi due ultimi allenamenti, con lo stesso spirito garibaldino, con questo ardore e determinazione. Il Lecce arriva da due sconfitte di fila e ha voglia di riscatto? Io mi reputo un ex del Lecce, perché ho giocato un anno là e conservo ottimi ricordi, è una società che negli anni ha fatto una crescita esponenziale, sono stati in Serie A l’anno scorso e sono retrocessi all’ultima giornata, lo spessore tecnico della squadra è alto. Arrivano da 2 risultati non positivi e sicuramente vorranno vincere però il nostro sogno è fare l’impresa e oggi guardando la squadra è un sogno che si può avverare perché abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, ci proporremo a Lecce con l’ardore giusto. C’è bisogno della partita giusta e perfetta per portare a casa i 3 punti. Il mercato? Sarà giusto parlarne con la proprietà e con la società, io al momento sono molto concentrato sulle prossime tre partite e non ha senso parlare di mercato oggi. Poi abbiamo tanti giocatori fuori che possono essere titolari, la squadra avrebbe bisogno di recuperare gli infortunati e poi si potrà fare una valutazione globale, oggi non sarebbe corretta".

Sono 23 i convocati del tecnico biancorosso.

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bizzotto, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini.

Centrocampisti: Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Rigoni, Scoppa, Tronchin, Zonta.

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Guerra, Jallow, Marotta, Meggiorini.