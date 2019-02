© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto facile per lo Spezia di Pasquale Marino. La formazione ligure ha vinto il match di oggi di Serie B contro la Cremonese con il punteggio di 2-0. Un gol per tempo per le Aquile, entrambi messi a segno da Bartolomei che firma così la doppietta personale. Con questo risultato lo Spezia continua la propria corsa verso un posto nei playoff, mentre la Cremonese resta a metà classifica.