Doppio Cocco lancia il Pescara, Livorno ko all'Adriatico

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Si è concluso il match tra Pescara e Livorno, valido per la seconda giornata della Serie B. Successo casalingo per il Delfino che si è imposto grazie a una doppietta di Cocco. Per gli amaranto inutile l’unico gol messo a segno da Porcino. Nel finale la squadra di Lucarelli è andata comunque vicina al pari con un palo di Kozak.