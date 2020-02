vedi letture

Drudi sfida il suo passato: "Cittadella, il segreto sono Marchetti e Venturato"

Pescara-Cittadella sarà il match che aprirà la 24^ giornata di Serie B. Una sfida, quella dell'Adriatico, speciale per Mirko Drudi, centrale del Delfino con un passato proprio nel club veneto: "Sarà una partita difficile - racconta a Il Mattino di Padova -. Se ho dato consigli al mister? No, perché non ne ha bisogno. Però conosco bene il Cittadella e so che, anche se non è partito al meglio in questa stagione, è forte: il suo è un ambiente particolare e può contare su un direttore come Marchetti, che è un fenomeno, e su un tecnico bravo come Venturato: il suo segreto è questo".