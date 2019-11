© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Foxsports.it, è intervenuto il Ds dell'Ascoli Antonio Tesoro, tornato a parlare di Nikola Ninkovic, punito dal club dopo lo screzio avuto con un compagno di squadra al momento di calciare un rigore. Il calciatore aveva chiesto e ottenuto la sostituzione per non aver battuto il penalty, ed è stato sospeso dal club per il prossimo weekend calcistico che vedrà i marchigiani affrontare il Crotone: "Nikola ha capito di aver sbagliato, purtroppo lui vive con tanta intensità la partita, a volte troppa. Per questo abbiamo optato per lui per una sospensione a tempo determinato", le parole del direttore.