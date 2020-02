Ds Ascoli: "Saltate due trattative. Ora testa ai rinnovi: in primis Brosco"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Come riferisce picenotime.it, in casa Ascoli è il Ds Antonio Tesoro a fare il punto della situazione a mercato chiuso: "C'è stato un susseguirsi di eventi non dipendenti dalla nostra volontà che nel corso del mercato ci hanno fatto cambiare obiettivi o rallentato alcune trattative, per cui in più di una circostanza ci siamo dovuti adattare, ma alla fine de conti siamo felici perché abbiamo portato ad Ascoli giocatori importanti. Ne sono saltati un paio, in primis per la contestazione dei tifosi, ma è chiaro che la colpa non va data solo a questo, ci sono una serie di eventi che vanno solo accettati. Reagendo però. Intanto pensiamo ai rinnovi: Ardemagni e Lanni, persona meravigliosa che ha dato tanto per questa maglia e questa città, sono andati via, in discussione c'è quello di Brosco, per noi pilastro imprescindibile. La volontà è prolungare il rapporto. Ninkovic? Per lui le offerte arrivate non era interessanti, non idonee per il prosieguo della sua carriera, e ha mostrato la volontà di rimanere: adesso starà a lui far vedere chi è".

Nota poi al cambio di allenatore: "Al momento del cambio dell'allenatore, Stellone è l'unico nome che mi sono sentito di proporre, è un nome consolidato in B che ha avuto anche gradimento all'interno della squadra. E' un tecnico molto versatile, preparato e competente, come vorrà mettere in campo la squadra lo valuterà lui".