Ds Ascoli: "Su Ciciretti anche il Galatasaray. De Luca? Situazione sospesa"

Questo pomeriggio il direttore sportivo dell’Ascoli Antonio Tesoro ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul mercato chiuso una settimana fa: “Con il mister avevano convenuto che la squadra aveva necessità di miglioramenti nel ruolo del portiere e nel reparto offensivo. Per l’attacco avevamo individuato in Ciciretti la seconda punta di qualità che serviva anche se su di lui c’era anche il Galatasaray, ma alla fine siamo riusciti a portarlo qui. Per quanto riguarda la porta avevamo in mente due portieri come Fulignati e Milinkovic-Savic e li abbiamo trattati parallelamente sapendo che eravamo costretti a privilegiare la società che ci avrebbe consentito di fare lo scambio con Perucchini. L’Empoli inizialmente non voleva fare uno scambio Fulignati-Perucchini, ma successivamente ha cambiato idea e lo scambio è andato in porto. Il portiere è arrivato, ha fatto le visite mediche e due allenamenti, ma nel corso del secondo ha avvertito mal di schiena e sarebbe dovuto restare fermo per 15 giorni. Intanto si era riaperta la trattativa per il serbo e così abbiamo chiuso l’operazione. Lanni? Per noi è un capitale, un portiere fortissimo su cui puntiamo anche se si trascina da un anno problemi che non hanno una diagnosi chiara e lunedì andrà a Roma da uno specialista. - continua Tesoro come si legge sul sito del club – De Luca? La situazione è ancora in ballo perché c’è stato però in chiusura di mercato un errore formale sul trasferimento perché l’Entella ha fatto il deposito alla Lega di C e non a quella di B. Ora l’Entella sta promuovendo un ricorso anche col nostro appoggio facendo leva sul fatto che l’errore è stato formale e non sostanziale. Inoltre l’Entella non potrebbe impiegare De Luca perché ha le liste chiuse. Ora siamo in attesa, non sono troppo negativo, ma non ho neanche eccessive speranze che vada a buon fine. Ninkovic? Ci hanno offerto tre milioni per averlo a fine mercato, ma non era una cifra che ci ha fatto vacillare e per questo abbiamo deciso di soprassedere”.