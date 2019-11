Ds Ascoli su Ninkovic: "Prenderemo provvedimenti: niente è escluso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una lite in campo per un rigore da battere, poi la richiesta forsennata del cambio perché il penalty non era stato da lui calciato: un sabato da dimenticare per il trequartista dell'Ascoli Nikola Ninkovic. Che ora rischia serie conseguenze.

A fare il punto della situazione è stato il Ds dell'Ascoli Antonio Tesoro: “Con il suo atteggiamento, Ninkovic ha denotato di vivere un momento di non serenità, probabilmente perché non riesce più a incidere come riusciva a fare lo scorso anno, e sta vivendo male questo momento che lo porta a essere nervoso e fuori giri. Alle volte, come club lo abbiamo compreso, ma ora prenderemo provvedimenti, non per essere punitivi o perché siamo scandalizzati, ma perché finchè non recupera serenità può dare un contributo molto limitato: ci confronteremo con la proprietà, abbiamo sempre avuto una linea garantisca cercando di non escludere ma di aggregare, però ora non è da escludere niente, dobbiamo approfondire questa vicenda”.

E ancora: “Il rigorista designato è Ardemagni, che non c’era, poi altri sono Da Cruz, Ninkovic e Pucino. Serviva un po’ di buon senso che non c’è stato".

Conclude poi con un riferimento a uno screzio che Ninkovic ha avuto anche col pubblico del “Del Duca”: “Se ci sono state poi mancanze di rispetto verso il pubblico, che io non ho visto ma credo sia stato così, chiedo scusa a nome del club, e sarebbe bene che chiedesse scusa anche lui: era un momento di trance agonistica, ma non deve succedere, ce ne rammarichiamo”.