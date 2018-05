Ds Avellino: "Gli infortuni hanno creato problemi per tutta la stagione"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Enzo De Vito, ds dell'Avellino, questa mattina era ospite all'Università di Fisciano per parlare di calcio. Ecco le dichiarazioni riprese da TuttoAvellino in merito alla stagione degli irpini: "Quest'anno la difesa titolare doveva prevedere Migliorini e Ngawa al centro, Falasco a sinistra e Pecorini a destra, poi gli infortuni hanno creato i problemi che sapete. Un'altra volta ebbi un confronto con Rastelli perché lui voleva Ardemagni e io Trotta, alla fine prendemmo Trotta, sapevo cosa stavo facendo. Okwonkwo? A gennaio era preso, doveva arrivare ad Avellino, si è fatto avanti il Brescia e il suo agente ha chiuso per l'altra offerta". Per poi chiudere: "Questo è il più difficile dei miei anni ad Avellino, pensiamo a salvarci, per tutte le difficoltà avute tra processo e infortuni meritiamo questo traguardo".