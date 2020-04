Ds Benevento: "Giovinco? I tifosi sognano grande nome, noi dobbiamo far più valutazioni"

vedi letture

Un futuro tutto da scrivere, ma con qualche idea già ben chiara. Il Corriere dello Sport riporta quest'oggi alcune dichiarazioni del Ds del Benevento Pasquale Foggia: "Un direttore sportivo non sta mai senza lavorare, altrimenti farebbe un altro mestiere. E' ovvio che dovremo attendere di chiudere il discorso promozione, ma allo stesso tempo le trattative che portiamo avanti si mantengono sugli stessi parametri di prima. So che i tifosi sognano il grande nome e in fondo sognare non costa nulla: noi dobbiamo guardare soprattutto alla realtà, che non vuol dire scartare a priori dei giocatori importanti, ma vuol dire vagliarli con grande attenzione per capire se abbiamo i presupposti e la voglia di sposare il progetto Benevento".

Il riferimento è a Sebastian Giovinco, attualmente all'Al Hilal in Arabia Saudita. Attesi sviluppi.