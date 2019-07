© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Non solo colpi in entrata , ma anche il mercato in uscita, perché tra i desideri di mezza Serie B c'è Pietro Iemmello, attaccante del Benevento. Ai microfoni di TMW, il Ds sannita Pasquale Foggia, proprio circa la cessione del giocatore, si è così espresso:

"Io dico sempre una cosa: tutti i calciatori hanno un prezzo, e chi è interessato ai calciatori del Benevento deve trattarli come giocatori importanti, facendo idonee offerte. Altrimenti non ci sediamo neppure al tavolo".