Ds Benevento: "Sostituiremo Nocerino. Ceravolo? Solo al giusto prezzo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervista a Il Mattino per il ds del Benevento Pasquale Foggia. Il dirigente dei Sanniti ha parlato sia del girone d'andata portato a compimento dalla compagine allenata da Cristian Bucchi che del mercato di gennaio: "La classifica dice che siamo a soli tre punti dalla promozione diretta in A - spiega -. Ci sono stati momenti positivi ed altri decisamente meno, ma ne siamo usciti fuori. Mercato? Stiamo lavorando per innesti mirati e ben individuati, senza stravolgimenti dell’organico. Intanto non c’è un solo calciatore in rosa che ha chiesto di andar via, anche tra quelli che hanno avuto meno spazio. Abbiamo qualche necessità tra difesa e centrocampo, ma al momento, una casella “over” è stata riempita da Armenteros e dobbiamo rimpiazzare solo Nocerino, poiché Bukata non è mai stato a disposizione. Quindi ridurrei il numero dei probabili arrivi, anche perché potrebbero arrivare degli under che nulla hanno a che vedere con le caselle over. Il ritorno di Ceravolo? Parliamo di un calciatore che a Benevento ha fatto cose importanti e comprendo che faccia parlare molto di sé. Monitoriamo costantemente il mercato e siamo pronti a cogliere tutte le opportunità. Ma non acquistiamo calciatori per il gusto di spendere. Verrà chi serve al Benevento e, soprattutto, al giusto prezzo"