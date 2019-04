Ds Cittadella: "Cali di tensione che non mi piacciono. Serve cambiare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta amara contro la Cremonese nel turno di Pasquetta Stefano Marchetti, ds del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "É ancora tutto nelle nostre mani anche se adesso è più dura e c’è una partita in meno, però ce la possiamo giocare. Con la Cremonese abbiamo regalato il primo tempo, mentre a Salerno il secondo. C’è qualcosa che non mi piace in questi cali di tensione, bisogna metterci più determinazione e fare meglio. Sono abituato a cose concrete e noi per raggiungere i playoff dobbiamo cambiare registro. La voglia di sacrificarsi, di correre e di vincere i contrasti, che in questo momento abbiamo perso, deve essere ritrovata al più presto".