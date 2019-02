Ds Cittadella: "Col Lecce eravamo ad un bivio. Brescia? Devastante"

Dalle colonne de Il Mattino di Padova Stefano Marchetti, ds del Cittadella, ha preso la parola dopo il 4-1 rifilato al Lecce dopo l'ultimo turno di campionato: "Eravamo a un bivio, rischiavamo di precipitare in una crisi che non meritavamo di vivere. Questo risultato ci dà morale, sicurezza ed entusiasmo. Onestamente non mi aspettavo una vittoria di queste proporzioni, ma so una cosa: quando il Cittadella c’è, c’è sul serio. Se invece non c’è, fa fatica. Ma quando giochiamo come sappiamo, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Quella di sabato è stata una prova importante, giunta dopo un periodo difficile. Già a Benevento avevamo ritrovato il gioco, anche se il risultato non era arrivato. Stavolta sì. La voglia di riscatto e la rabbia che avevamo dentro ci hanno spinto a realizzare la partita perfetta. Abbiamo reagito dopo essere andati sotto, dilagando. E, credo, divertendo un po’ tutti. La prossima sfida col Brescia? Vivremo una settimana normale, cercando di recuperare le energie che dobbiamo incanalare nella giusta direzione. Avere avuto la possibilità di riposare più delle altre squadre è positivo, ma è anche vero che dopo una vittoria come quella sul Lecce la voglia di ritornare in campo e sfruttare l’entusiasmo è comunque tanta. Ora ci attende la prima in classifica, una squadra che in questo momento è semplicemente devastante. Restiamo con i piedi per terra".