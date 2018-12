Ds Cittadella: "Non prenderò qualcuno tanto per riempire una casella"

Stefano Marchetti, ds del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino in vista del mercato di gennaio: "La mia attenzione sarà a 360 gradi, ma non devo per forza di cose ricercare correttivi. Ho una squadra che gioca, che esprime un bel calcio. Se nasceranno situazioni positive le studierò con attenzione, ma non mi affaccerò al mercato con l’assillo di dover per forza di cose fare qualcosa. Non prenderò qualcuno tanto per riempire una casella vuota. Possiamo giocare come fatto ad Ascoli, con Ghiringhelli spostato a sinistra. I giocatori validi ci sono già"