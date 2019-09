Ds Cittadella su Paleari-Torino: "Granata hanno mancato di rispetto"

Per settimane si è parlato del passaggio di Alberto Paleari dal Cittadella al Torino. Sul mancato completamento della trattativa quest'oggi dalle pagine del Mattino di Padova si è espresso il ds del Cittadella Stefano Marchetti: "Credo che sull’atteggiamento del Torino - ha spiegato - si potrebbe discutere a lungo: da mesi si è andati avanti con questa storia. Se lo voleva sul serio il Torino poteva prenderlo, invece in questo tira e molla non c’è stato rispetto per il Cittadella e per il giocatore”.