Da Il Gazzettino Stefano Marchetti, ds del Cittadella, ha commentato l'arrivo alla corte di Roberto Venturato di Alessio Vita: "Era un mio obiettivo, seguito a lungo e l’ho avuto anche come avversario, per cui lo conosco molto bene. Credo ci possa dare un contributo importante. Può giocare in più ruoli, io lo vedo benissimo come mezzala, ma può ricoprire anche la posizione del trequartista, essendo un calciatore molto offensivo e di grande temperamento. Quest’ultimo è un centrocampista di grande fisicità, mancino, ha gamba e inserimento. Sono contento di averli presi entrambi. Il reparto è a posto, dopo vedremo cosa dirà il mercato".