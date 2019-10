Ds Cosenza: "Braglia dice che faremo meglio dell'anno scorso, gli credo"

© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

A margine del primo tempo di Cittadella-Cosenza, gara di apertura dell’8^ giornata del campionato di Serie B, i microfoni di RaiSport hanno intercettato il Ds dei calabresi Stefano Trinchera: “Stiamo ripercorrendo le tappe dello scorso anno quando siamo partiti in sordina, ma ora rispetto alle prestazioni che stiamo fornendo ci mancano punti. Siamo però fiduciosi, quest’anno la squadra è stata strutturata bene in tutti i reparti, dobbiamo solo essere più concreti sotto porta, ma è un calo fisiologico e niente più. Il torneo è impegnativo, tutti possono vincere con tutti, dobbiamo continuare a curare i particolari perché ne verremo fuori: vedo grande voglia da parte dei ragazzi, siamo ottimisti. Pronostici? Sono fiducioso, ho detto questo, il mister invece si è sbilanciato e ha detto che potremmo fare meglio dello scorso anno: sono d’accordo con lui. Il presidente nostro è ambizioso, gli step migliorativi non mancheranno”.