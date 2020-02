© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Nel corso della presentazione del nuovo mister Pillon, in casa Cosenza, come riferiscono anche i canali ufficiali del club, ha parlato anche il Ds Stefano Trinchera: “Diamo il benvenuto a mister Pillon. Questa è una scelta condivisa da tutti. Non ha bisogno di presentazioni, per lui parla la sua storia di allenatore. Siamo positivi e pensiamo di essere in tempo per salvare ancora questa stagione. Ringrazio anch’io di cuore mister Braglia, persona a cui sono profondamente legato con cui ho condiviso tanti momenti, belli e meno belli”.