Ds Cosenza: "Solo colpi importanti. Asencio e Casasola richiestissimi"

© foto di Andrea Rosito

Conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti del Cosenza questa mattina presso la sala stampa “Bergamini”. Attraverso il sito ufficiale del club calabrese arrivano le parole del ds Stefano Trinchera: “Io ho sempre detto che noi saremmo intervenuti durante la sessione di mercato per migliorare l’organico. Qualora si fossero presentate delle opportunità le avremmo colte al volo. Abbiamo preso quattro giocatori e mandato via elementi che hanno giocato poco. A centrocampo avevamo bisogno di un giocatore completo come lo è Prezioso, che ha già dimostrato di farsi valere in serie B. Non ci siamo mai sottratti alla volontà di migliorare anche il reparto difensivo, ma i profili valutati non ci davano molte garanzie. Abbiamo operato acquisti mirati, sono tutti giocatori di grande prospettiva. Asencio e Casasola erano molto richiesti anche da altre squadre. In mezzo al campo abbiamo anche accarezzato l’idea di prendere un playmaker, ma in quel ruolo abbiamo puntato da tempo su Kanouté, giocatore inseguito da mezza serie A. Sono contento del risultato finale, il Cosenza ha bisogno di giocatori motivati. Credo che la squadra sia completa in tutti i reparti, se dobbiamo prendere qualcuno deve essere un’operazione fatta con logica e criterio altrimenti rimaniamo come siamo. Chi è arrivato ha dimostrato da subito grinta e determinazione. Le mie parole di qualche mese fa sono state male interpretate, o forse sono stato io ad esprimermi male. Sono qui da tre anni, mi trovo magnificamente, ormai sono pienamente integrato e mi sento a casa. Chi non conosce bene Cosenza la immagina in maniera molto diversa da com’è in realtà. Tutti i calciatori che hanno vissuto questa città ne parlano bene e sono rimasti profondamente legati ad ambiente e tifosi”.