Ds Cremonese: "Bisogna tradurre in campo quanto scritto sulla carta"

Il direttore sportivo della Cremonese Nereo Bonato ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul mercato appena concluso: “Credo sia doveroso ringraziare il cavalier Arvedi che ha programmato, condiviso e avallato ogni movimento di mercato con la finalità di rendere competitiva e di migliorare la rosa. Ci sono state 12 uscite e 10 entrate cercando di alzare la qualità della rosa e migliorare il risultato della passata stagione. In avanti abbiamo inserito giocatori che in questa categoria sono sempre stati determinanti come Ciofani e Ceravolo e poi è arrivato Palombi che ha margini importanti di crescita. Abbiamo cercato di completare il reparto difensivo inserendo freschezza e ulteriore qualità. Si è cercato di migliorare il reparto di centrocampo rinfrescando la rosa, ma portando anche dinamismo, forza e quell’imprevedibilità che possono dare i giovani. - continua Bonato come si legge sul sito del club – Ora arriva il passaggio più delicato, quello di tradurre in campo quanto sta scritto sulla carta. Siamo consapevoli che servirà tempo e che il prossimo mese sarà di crescita e sofferenza, ma anche al desiderio di diventare squadra. Ci sono tanti elementi di qualità, ma nessun calciatore può spostare da solo gli equilibri. Quello lo può fare solo la squadra, attraverso la compattezza del gruppo”.