Ds Cremonese: "Mercato? Non servono i nomi, ma le caratteristiche"

© foto di Federico De Luca

Conferenza stampa di inizio stagione in casa Cremonese, con il Ds Nereo Bonato che ha tracciato un punto della situazione:

“Credo che l’esperienza degli ultimi tre messi della scorsa stagione per me sia stata molto importante per capire le dinamiche dell’ambiente e dello spogliatoio. Sulla scorta del passato possiamo dire che l’obiettivo della stagione che sta per iniziare è migliorare. Un miglioramento mirato, frutto di una crescita che dovrà essere costante, ma senza voli pindarici. Il cavalier Arvedi ci stando la possibilità di lavorare nel migliore dei modi e non possiamo che ringraziarlo. Sappiamo di avere una proprietà importante alle spalle e dobbiamo dare tutti il 120 per cento per ottenere risultati che, sappiamo bene, nel mondo del calcio non sono mai scontati. E’ nostra volontà basarci sul gruppo costruito lo scorso anno, che ha saputo superare le difficoltà, ricompattarsi e dare il meglio di sé. Strada facendo immetteremo i profili che rispecchiano le caratteristiche utili alla nostra idea di gioco. Non servono i nomi, servono le caratteristiche giuste per rendere la rosa sempre più competitiva e completa”.

Più nel dettaglio del mercato: “Le dinamiche sono cambiate rispetto a qualche anno fa, il mercato ha un andamento molto più lento: per i giocatori che riteniamo utili alla nostra causa siamo disposti ad aspettare, credo sia questa la filosofia giusta per costruire la squadra secondo i canoni che noi vogliamo. Conta sì il mercato, ma conta molto anche la gestione quotidiana. Nello stesso tempo questo crea un’importante opportunità per aggregare giovani interessanti al gruppo della Prima squadra e farli crescere durante il ritiro”.