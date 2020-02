© foto di Aurelio Bracco

A pochi giorni dal termine del mercato invernale Pietro Accardi, ds dell'Empoli, ha fatto il punto su quanto fatto dalla società toscana, fra le più attive di tutto il panorama cadetto: Volevamo alzare il livello della squadra – si legge su EmpoliChannel.it – e pensiamo di esserci riusciti. In realtà anche a inizio stagione eravamo contenti del lavoro fatto, c’era entusiasmo nell’ambiente. Ci eravamo presi però dei rischi, come del resto l’Empoli ha sempre fatto: purtroppo certe scommesse sono andate perse e ci assumiamo le responsabilità degli errori. Ma abbiamo sempre affrontato tutte le situazioni con la volontà di invertire la rotta. Muzzi e l'arrivo di Marino? Siamo stati per anni prigionieri dell’idea di un calcio particolare. Volevamo riprendere il solco tracciato da Andreazzoli e siamo andati su un allenatore che conoscevamo e che potesse ripercorrerlo ma non ha funzionato. Come mai non è stato mandato via prima? Perché le prestazioni di fine 2019 ci erano piaciute. Poi però le prime due partite del 2020 hanno detto altro e quindi abbiamo cercato un tecnico esperto. Un allenatore che desse una svolta anche sotto il profilo tattico e del gioco, per non essere più prigionieri di un’idea. La Gumina? Non lo sento come un fallimento, anche se qui la sua esperienza non è stata del tutto positiva. Però rifarei l’investimento, alla fine avevamo ben tre squadre di A che lo volevano e questo testimonia la stima che tutti hanno di lui".