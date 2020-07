Ds Entella: "Mi aspettavo una quota salvezza più bassa. Perugia test fondamentale"

L'Entella di Roberto Boscaglia domani nel match contro il Perugia andrà a caccia degli ultimi punti necessari per la matematica salvezza. Il ds dei liguri Matteo Superbi ha analizzato il momento dei Diavoli Neri dalle colonne de Il Secolo XIX: "In tutta onestà mi aspettavo una quota salvezza più bassa ma la retrocessione del Livorno e la promozione con larghissimo anticipo del Benevento hanno un po' alterato i parametri. Chi ha pescato in questo finale di campionato queste due squadre ha avuto un piccolo vantaggio, ma guardiamo in casa nostra e pensiamo esclusivamente alla partita con il Perugia che è un test fondamentale di questo finale di stagione".