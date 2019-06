Ds Entella: "Mota? Rifiutate varie proposte. Piace anche al Napoli"

Ospite delle colonne de Il Secolo XIX Matteo Superbi, ds della Virtus Entella, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato del club neo promosso in Serie B. In particolare il dirigente dei Diavoli Neri ha analizzato la situazione del rinnovo di contratto di Francesco Belli e le sirene di mercato attorno a Mota Carvalho: "Ci siamo visti più volte - spiega Superbi sul difensore in scadenza il prossimo 30 giugno -, abbiamo fatto una proposta di rinnovo, ma ad oggi non s’è trovato un punto d’accordo economico. In questo momento è un giocatore che al 30 giugno va in scadenza, a meno che non si trovi la quadra giusta domani, tra una settimana o venti giorni. Mota Carvalho? Abbiamo rifiutato varie proposte. Ora stiamo lavorando sul prolungamento e l’adeguamento del contratto. Lui vorrebbe giocarsi la serie B, ci ha dato la disponibilità a rimanere qui e a meno di offerte irrinunciabili non lo vendiamo. Per noi è un calciatore che per età e prospettiva non vale meno di due milioni di euro. Interessi ce ne sono tanti. Il Napoli? Sì, anche loro".