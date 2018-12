Ds Foggia: "Scelto Padalino perché conosce l'importanza della piazza"

© foto di Federico De Luca

Luca Nember, ds del Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione di Pasquale Padalino quale nuovo allenatore del club pugliese (fonte CalcioFoggia.it): “Mi ero ripromesso di non fare più presentazioni, ma sono contento ed orgoglioso di dover presentare il nuovo allenatore, anche se si tratta ovviamente di un cambio doloroso. Ringrazio Grassadonia che ha accettato una sfida a luglio e ringraziamo anche Pavone ed il suo staff che ci hanno aiutato settimana scorsa. Abbiamo preso tempo perché volevamo ponderare bene la scelta ed abbiamo scelto Padalino perché siamo convinti che sia la persona giusta e che possa darci soddisfazioni, sia a noi società che ai tifosi. Non so cosa potremo fare, ma abbiamo un mister motivato, con un carattere forte, che già ci seguiva e che gioca in casa. Per me una persona che accetta questa sfida doppia, sapendo cosa può rischiare ma anche cosa può mettere, è una gran cosa. Ieri abbiamo ufficializzato e stamattina ha condotto il primo allenamento. I suoi collaboratori saranno il vice Sergio Di Corcia ed il preparatore atletico Paolo Fiore, con Nicola Dibitonto che sarà il preparatore dei portiere. Con Padalino non ci siamo ancora confrontati sul mercato, lo conosco dal punto di vista professionale e credo possa darci una grande mano per trovare la strada che forse si era smarrita.

Quando abbiamo esonerato Grassadonia abbiamo sondato diversi profili. Abbiamo scelto Padalino perché ha capito dove sta allenando e credo questo sia sufficiente per spazzare via ogni dubbio di chi deve scegliere. Questa assunzione di responsabilità che ha fatto è pesante, ma lo ha fatto con leggerezza. Abbiamo fatto colloqui anche con altre situazioni, ma nella scelta hanno prevalso alcuni aspetti. In questo momento ci serviva Padalino e basta, la sua motivazione forte ed il fatto che sia già pronto. Ringrazio tutti coloro che si erano messi a disposizione e che ci hanno ascoltati e nessuno ci ha rifiutato, poi ho voluto comunicarlo a loro prima che fosse ufficiale per correttezza.

La situazione è stata talmente frenetica che sono due giorni che parlo con Padalino e non abbiamo ancora parlato di mercato. Io ho delle idee ma adesso valuterà la rosa e poi ne parleremo. Padalino poi è sveglio e credo riusciremo subito a trovare l’intesa. La stagione di Camporese è a rischio, anche se si deve ancora operare. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione e vedremo cosa fare sul mercato”.