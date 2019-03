In merito al ricorso presentato dal Livorno circa l'omologazione del risultato del match contro lo Spezia ha preso la parola il ds amaranto Mauro Facci. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate a Radio MPA di Salerno e riprese da cittadellaspezia.com: "Abbiamo fatto ricorso perché venga fatta luce su questa vicenda. Il giudice sportivo ha rimandato tutto alla Procura federale perché possa indagare. In base alle indagini che già sono in corso potrà prendere ulteriori informazioni su questa vicenda e fare luce su tutto ciò che è successo dal momento in cui il giocatore (Okereke, ndr) è venuto in Italia".