Ds Pescara: "Bello il primo posto. Vietato avere paura"

© foto di Luca Rea/LR Press

Intervista a Il Centro per il ds del Pescara Luca Leone. Ecco un estratto delle parole dell'uomo mercato del Delfino: "Pescara primo in classifica? E' una bella sensazione. Siamo contenti, ma abbiamo giocato appena sette partite ed è presto per fissare gli obiettivi. Ci godiamo il momento pensando, però, già alla prossima partita. Diciamo che è un piccolo premio per il desiderio dei ragazzi di essere protagonisti e non disputare un altro torneo anonimo com'è accaduto l'anno scorso. Pillon? Ha trasmesso al gruppo i suoi concetti di gioco, la sua carica, la voglia di remare verso la stessa direzioni. L'emblema sono i giocatori che non partono titolari e poi entrano in campo durante la partita mostrando la giusta determinazione. Rischio vertigini? Non bisogna avere nessun timore, ma andare avanti pensando una gara alla volta. Mancuso? Leo avrebbe potuto giocare in B qualche anno prima, ha voglia di recuperare il tempo perso. Va detto che le qualità del singolo vengono fuori solo quando c'è un collettivo che funziona".