Ds Pescara: "Grande gara. Monachello? Deve ancora tirare fuori tutto"

© foto di Luca Rea/LR Press

Vittoria al Picco di La Spezia per il Pescara di Giuseppe Pillon. Un successo, quello di ieri sera per 3-1, che ha commentato anche il ds del Delfino Luca Leone attraverso i microfoni di Rete8: "Abbiamo fatto una grande partita, di qualità ma sapendo soffrire perché abbiamo incontrato una gran bella squadra e su un campo dove non molte squadre prenderanno punti. E' una vittoria importante. Lo Spezia aveva le nostre stesse trame di gioco, noi siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Marras? Può fare anche meglio, di molto, ma è giusto sottolineare la prestazione di tutta la squadra, la difesa ha dato molta solidità. Applausi per tutti. Campagnaro? Sono 4 anni che è qui, sappiamo benissimo che uomo, che calciatore e che campione sia. Un esempio per i più giovani, un ragazzo straordinario, per lui gli aggettivi sono finiti. Fino a quando avrà voglia di giocare starà con noi. Monachello? Non lo scopro io, ha delle qualità che deve ancora tirare fuori e come Mancuso ha una possibilità importante per dare la svolta alla propria carriera. Non si devono accontentare mai, smettere di festeggiare la vittoria di oggi e pensare a lavorare subito per la prossima. Nel calcio è un attimo andare dalle stelle alle stalle, i complimenti valgono un giorno come i giornali..."