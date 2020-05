Ds Pescara: "Parlaremo coi giocatori in scandenza. Ma voglio tenere Pucciarelli"

Nel corso del TG Sport su Rete8, è intervenuto il Ds del Pescara Antonio Bocchetti: "La situazione per l'intero paese non è ancora bellissima, ci sono persone predisposte a decidere quindi saranno loro a dare le valutazioni anche per il calcio: noi aspettiamo. Il calcio però è un'azienda importante, ha bisogno di lavorare, quindi noi speriamo di tornare in campo. Ma chiaramente stiamo pensando anche al futuro, nonostante si debba prima capire come andrà a finire questo campionato duro, dove siamo stati anche sfortunati a causa di infortuni: non siamo in una situazione bellissima, ci dobbiamo salvare il prima possibile. Abbiamo fiducia nel mister, facciamo prima questo passo, poi penseremo anche al suo futuro: è un allenatore bravo, non escludiamo niente, ma vogliamo poi valutarlo con tutta la rosa a sua disposizione".

Andando poi alla rosa: "Ci sono molti giocatori in prestito, dobbiamo parlare con le società di appartenenza per trattenerli, ma prima di fare questo passo dobbiamo capire come partire e con quali risorse: quando capiremo come si organizzerà l'intero mondo calcio, quanti fondi arriveranno dalla Lega B, vedremo. Di sicuro vorrei tenere Pucciarelli, ha dimostrato di essere un giocatore che merita la A, poi Clemenza. Su Bettella dobbiamo prima capire cosa vuole l'Atalanta, così come per Palmiero dobbiamo parlare con il Napoli anche se a noi rientra Kanouté. Abbiamo poi volontà di dare fiducia a Tumminello, ma è chiaro che ora si parla così, la situazione attuale ci ha portato a degli scompensi sia in entrata che in uscita".

Sui giocatori di proprietà: "Fiorillo è l'anima di questa squadra, Scognamiglio, Drudi, Balzano, e Zappa hanno tanti anni di contratto con noi e credo rimarranno: Zappa ha fatto un girone di ritorno di livello, qualche richiesta ci era arrivata, ma vedremo se gli stessi contatti permarranno, come vedremo quelli di Borrelli. Anche Galano può avere richieste, ma noi lo avevamo blindato con altri due anni di contratto, ma vedremo. Busellato e Crecco sono altri due con il contratto, Bocic vogliamo tenerlo. Del Grosso ha dato e fatto tanto per questa maglia, faremo delle valutazioni: vogliamo parlare con lui ma anche con tutti quelli in scadenza, come Maniero. Chochev? Dobbiamo ancora capire come sta, si è operato quindi dobbiamo vedere".