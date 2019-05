Ds Piacenza:"Siamo a un passo dal sogno. Tutto nelle nostre mani"

Il direttore sportivo del Piacenza Luca Matteassiha parlato a Tuttoc.com della corsa alla promozione con i biancorissi che potrebbero festeggiare già a Siena nel prossimo turno: “La città continua a starci molto vicina, adesso abbiamo tutto nelle nostre mani. La squadra sta bene, sappiamo che a Siena ci giochiamo una stagione ma io sono fiducioso, credo nei ragazzi e nelle loro capacità. Siamo a un passo dal sogno. - continua poi Matteassi parlando anche delle nuove regole in Serie C - Sono stato mal interpretato, avevo fatto una battuta, dicendo che non vorrei essere più in Serie C perché significherebbe che ho vinto il campionato, non perché non accetto il regolamento della categoria. Anzi, sono molto soddisfatto dell'operato di Ghirelli e della Lega, un'accusa così sarebbe del tutto insensata. Senza più limite alle liste over si va a ristabilire la meritocrazia e a dare maggiore appeal a una categoria che merita, e anche i giovani, con maggior esperienza accanto, hanno modo di crescere di più. Mi dispiace solo che i classe '97 non rientrino più tra gli under, avevamo in mente qualche progetto ma un minimo dovremmo eventualmente rivedere le strategie da attuare, ma a ogni modo non ho niente da obiettare".