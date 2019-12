Al netto del ko contro l'Ascoli, in casa Pisa ci sono idee ben chiare su quello che fare in ottica mercato, come ha confermato a margine del confronto il Ds nerazzurro Roberto Gemmi. Queste le sue parole, riprese da tuttopisa.com: "Siamo una rosa lunga, non possiamo guardare alle assenze come a un alibi. Sicuramente sul mercato qualcosa faremo, indipendentemente da Asencio. Stiamo già lavorando, abbiamo delle idee e vediamo se ci sono le condizioni per fare qualcosa anche prima della gara col Benevento".