Intervenuto ai microfoni di RaiSport, il Ds del Pordenone Matteo Lovisa ha tracciato un punto della situazione sui ramarri: "Stiamo cercando di crescere, è un percorso che abbiamo iniziato molto tempo fa e che cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi. Il campionato è lungo, ancora molto, ma piano piano stiamo maturando maggiore esperienza, e in panchina abbiamo un profilo esperto come Tesser, non resta che vedere dove ci porterà questo campionato. Ci fa piacere anche vedere più gente allo stadio, credo che l’amore intorno a questi colori stia crescendo".