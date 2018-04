Ds Pro Vercelli: "Contro queste squadre non puoi sbagliare niente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha commentato il ko subito contro l’Empoli: “Contro queste squadre qui non bisogna sbagliare niente, altrimenti ti puniscono. Oggi avevamo di fronte senza dubbio la squadra più forte del campionato, dotata di grande forza e palleggio, noi abbiamo fatto la nostra partita così come accaduto in tante altre partite. E’ un po’ lo specchio di un’annata in cui tante volte non avremmo meritato di uscire sconfitti, invece spesso è andata così. Anche con l’occasione al 95′ non ti va bene, il palo è stato clamoroso, la respinta pure. Dobbiamo continuare a guardare a quello che verrà con tutta la fiducia che possiamo, adesso abbiamo altre due partite importantissime, le possibilità per raggiungere il quartultimo posto ci sono. Se riusciremo a riproporre prestazioni di questo genere potremo venirne fuori. Dovremo recuperare il più possibile in vista della partita col Pescara, oggi più di così contro una squadra del genere non potevamo fare”, riporta Magicapro.it.