Angelo Fabiani, ds della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "Derby" su Otto Channel: "Il campionato non è ancora finito - ha proseguito l’operatore di mercato del club -. Dove mi giro, giro sembra che la Salernitana sia ultima. Ma così non è. Siamo consapevoli che possiamo fare di più. Speriamo già a partire da domani. Sarà una partita bellissima tra due squadre imbottite di grandi giocatori. Guardiamo al futuro con più ottimismo. Tutto è possibile, vediamo cosa siamo capaci di fare. Sono abituato a parlare a giochi fatti. Bisogna trovare il senso della giusta misura e un minimo di continuità per dare un senso al campionato. Non disprezzerei il pareggio di Padova perché sarà difficile portare via punti da campi dove si stanno giocando i playout. Mi brucia la sconfitta con il Lecce perché non abbiamo proprio giocato. Credo che bisogna creare un equilibrio e non avere più cali di concentrazione. L'addio di Vitale? Credo che aveva fatto il suo tempo a Salerno e che non ci stava più bene. Aveva ricevuto più di qualche critica e quando un giocatore ti manifesta la voglia di andar via, non devi tenere nessuno. Un singolo giocatore non fa mai la differenza ma conta la determinazione del gruppo".