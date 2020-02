vedi letture

Ds Salernitana: "Prima la salvezza poi penseremo ad altro. A Frosinone sfida del bel gioco"

Angelo Fabiani, ds della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio MPA dopo la vittoria sul Livorno e in vista della gara contro il Frosinone: "Non bisogna attaccarsi agli assenti. Sono partite difficilissime, delicate. Il Livorno ha tentato il tutto per tutto per rientrare in corsa per la salvezza, mancano sempre meno partite e i punti pesano per qualunque squadra. Per fortuna l’abbiamo sbloccata subito, forse abbiamo iniziato a gestirla troppo presto come accaduto col Trapani. Per assistere alle belle gare bisogna essere in due, ma abbiamo avuto comunque le occasioni per raddoppiare. La classifica si sta delineando, godiamoci questi 39 punti che ci consentono di avvicinarsi all’obiettivo minimo. Raggiunta la salvezza faremo altri ragionamenti, affrontare le ultime della classe non è facile per nessuno. 1-0 o 5-0 non cambia nulla, sono sempre tre punti. A Frosinone sarà tutt’altra gara, a cospetto di due compagini che giocano un buon calcio".