Ds Spezia: "Cercavamo una punta e un difensore: ci siamo riusciti"

Giudo Angelozzi, ds dello Spezia, ha fatto il punto al termine del mercato di riparazione su quanto fatto dalla società ligure: "Avevamo detto che la squadra non sarebbe stata stravolta ed abbiamo rispettato quando ci eravamo prefissati, prendendo un attaccante come Da Cruz ed un difensore come Ligi per sopperire alla partenza di Giani, il quale ringrazio per la professionalità dimostrata. Brero? Lo avevamo dato in prestito al Monza, una società che a stagione in corso ha cambiato tantissimo ed essendo ai margini del progetto, abbiamo deciso di riportarlo a casa, consci che avendo già "vestito" tre maglie in stagione, non potesse muoversi oltre; si aggregherà alla Primavera e quando ci sarà bisogno sarà chiamato da mister Marino.

Le uscite? Bastoni e Gudjohnsen hanno chiesto educatamente di andar a trovare maggiore spazio e sono stati accontentati. Acampora? C'era in ballo qualche situazione che non si è concretizzata ed abbiamo preferito tenerlo, avendo fiducia in lui; è un ragazzo interessante, con calma si ragionerà sul rinnovo e se ci saranno le condizioni giuste si farà. Mastinu? Avevamo dato la disponibilità, ma non si sono palesate le condizioni ed è rimasto a disposizione del mister.

Credo molto in questa squadra, abbiamo dato continuità al progetto e la fiducia in questo gruppo è massima; non era facile migliorare una rosa già importante e ringrazio la Proprietà per avermi consentito di rispedire al mittente offerte importanti arrivate per diversi nostri ragazzi. Ripeto, sono orgoglioso di questo gruppo e sono felice di aver mantenuto la parola data su quello che sarebbe stato il mercato invernale".