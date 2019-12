Nell'intervista rilasciata al Corriere del Veneto, il Ds del Venezia Fabio Lupo ha, tra le altre, fatto un punto sul mercato: "In attacco siamo a posto e non abbiamo intenzione di toccare nulla. In difesa penso che ci potrà essere qualche correttivo, magari a sinistra dove abbiamo soltanto Ceccaroni e dove il recupero di Felicioli è un punto interrogativo. Ci aspettiamo molto da Marino.Poi ci può essere chi, visto lo scarso impiego, ha chiesto di cambiare aria. In quel caso interverremo per sostituirlo adeguatamente".

Sui calciatori in scadenza: "Esamineremo caso per caso con la massima serenità. Una cosa posso assicurarla: a gennaio non ci saranno rivoluzioni, ma solo piccolo ritocchi. Se poi arriveranno offerte importanti, le valuteremo»