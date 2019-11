Ds Venezia: “Anche se saltasse il mercato non sarei preoccupato"

© foto di Aurelio Bracco

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo intervistato dal Corriere del Veneto allontana il mercato di gennaio. E lo fa con una battuta molto chiara: “Se domani cadesse un meteorite e non si potesse fare mercato a gennaio non sarei assolutamente preoccupato né disperato. - continua Lupo - Abbiamo una squadra attrezzata in ogni reparto. Magari qualcuno potrà chiedere di andare via per andare a giocare di più. Zigoni? Il caso di Gianmarco è un particolare e andrà esaminato al momento opportuno, credo con ogni probabilità a febbraio, dopo il mercato di riparazione. Al momento non abbiamo in programma rinnovi, né per lui, né per altri, ma ci sono anche altre situazioni da monitorare di giocatori che hanno contratti più lunghi”.