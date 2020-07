Ds Venezia: "Basteranno 47 punti per salvarsi? Domanda da un milione di dollari"

Attraverso le colonne del Corriere del Veneto Fabio Lupo, ds del Venezia, ha analizzato la corsa salvezza in Serie B a tre giornate dal termine: "bbiamo due partite per dimostrare che anche in casa il Venezia c’è. Stiamo concentrati sulla prossima, il resto si vedrà. Basteranno 47 punti per salvarsi? Domanda da un milione di dollari. Fino all’ultima giornata avrei detto di sì, adesso onestamente non saprei. Ma c’è un altro aspetto: se pensiamo ai punti che ci vogliono per salvarci commettiamo un grosso errore. Dobbiamo rimanere sul pezzo fino alla fine, ragionando partita dopo partita e facendo più punti possibili. Alla fine tireremo le somme, ma per quanto ci riguarda dobbiamo assolutamente tenere la testa bassa, adesso più che mai".