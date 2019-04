© foto di Federico De Luca

Dopo il successo sul Foggia sono continuate ad arrivare critiche al Venezia di Serse Cosmi. Critiche alle quali ha risposto il ds lagunare Valentino Angeloni attraverso le colonne de Il Gazzettino: "Tutti devono capire che se uno non vince per 76 giorni e viene risucchiato in basso ci sta avere anche paura, perdere certezze. Di certo non abbiamo sistemato la classifica con una sola partita e lunedì prossimo, sul campo di un Ascoli ormai tranquillo, sarà un’altra tappa fondamentale verso la salvezza, perché mancano cinque gare e fare punti è determinante. Quanto a lotta e determinazione siamo sulla strada giusta da un bel po’, la squadra combatte anima e corpo su ogni pallone".